Pub

Prazo para entrega do IRS acaba a 31 de maio. É o momento para fazer as contas às deduções, se ainda não o fez.

Reduzir o valor de IRS é mais fácil do que parece. Em média, cada um dos cerca de cinco milhões de agregados que entregaram a declaração do IRS no ano passado, reuniram despesas que lhes permitiram baixar o imposto em 520 euros. Para muitos contribuintes, sobretudo os que vivem sozinhos, este é um valor difícil de atingir, mas chegar aos 300 euros é possível e acessível. Basta que ao longo do ano tenha reunido um total de despesas de 1460 euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia