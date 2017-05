Pub

Segundo a Forbes, é o "gadget do ano" para executivos. O Fidget Cube é um brinquedo que domestica "bichos carpinteiros" e fomenta a concentração.

Toda a gente sabe que rabiscar num caderno ajuda a "ouvir" melhor durante as reuniões de trabalho. Sempre é mais discreto do que o colega cuja perna inquieta cria ansiedade no grupo. E, se pudéssemos, o melhor para o stress seria mesmo rebentar bolhinhas. Não podendo, surgiu uma alternativa no mercado: o Fidget Cube.

