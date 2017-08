Pub

Nova funcionalidade da easyJet é paga. Custo é de 5 euros por pessoa ou 12 euros por grupo

A opção de viajar só com uma bagagem de mão ganha cada vez mais adeptos. Sai mais barato do que colocar a bagagem no porão e evitam-se as filas de espera nos tapetes das bagagens à chegada aos destinos. Tem apenas o inconveniente de obrigar a que a bagagem esteja sempre com o passageiro.

