Associação de industriais da construção denuncia obras de reabilitação feitas à margem da lei. E pede ao Governo para atacar a clandestinidade

Os construtores estão preocupados com a clandestinidade no setor. Em causa estão, não só as obras de renovação das habitações, mais ou menos extensas, realizadas com recurso a "biscateiros" e completamente à margem da lei, designadamente em termos fiscais, mas também as empresas que operam no mercado sem alvará ou título habilitante para a atividade. A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) garante que duas em cada cinco empresas não detêm qualquer título que as qualifique para a atividade.

