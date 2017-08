Pub

Viagem poderá ficar mais barata entre 35% e 50% em comparação com o táxi. Serviço irá arrancar no último trimestre em Portugal

Proporcionar um serviço premium de partilha de carros (carsharing) a todos os consumidores. Foi com este princípio que a BMW, em conjunto com a empresa de aluguer de automóveis Sixt, fundaram a DriveNow em 2011. A cumprir o sexto ano de atividade, esta multinacional sedeada na Alemanha prepara-se para chegar ao mercado nacional no último trimestre de 2017 em parceria com a Brisa. O Dinheiro Vivo participou na segunda-feira numa sessão de apresentação reservada a alguns meios nacionais em Munique e partilha alguns dos pormenores desta empresa de carsharing.

