BCE facilita critérios para compra de obrigações de modo a não ficar sem títulos elegíveis. Draghi diz que QE é um sucesso e chamou a si méritos da criação de emprego.

Todas as dívidas públicas dos países da zona euro, exceto a Grécia, são sustentáveis mesmo quando o Banco Central Europeu (BCE) descontinuar o enorme programa de compras de obrigações do tesouro que tem permitido manter as taxas de juro de Portugal, por exemplo, em níveis relativamente baixos face à média histórica.

