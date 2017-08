Pub

A empresa alemã tem uma fatia de 40% do mercado nacional de pizas congeladas. Em 2016, vendeu 3,5 milhões de unidades .

Tem sabor a chocolate e é a primeira pizza doce a ser lançada no mercado de congelados português. O novo produto faz parte da estratégia de inovação da Dr. Oetker. A empresa assume-se como o "rei das refeições prontas" em Portugal e detém 40% do mercado nacional de pizas congeladas, com marcas como a Ristorante, Marco Bellini, Casa di Mama e Tradizionale.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia