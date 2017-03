Pub

Companhia líder em cruzeiros fluviais na Europa colocou o quinto navio a navegar entre o Porto e Vega de Terrón e já tem outro encomendado para 2019.

Partiu esta sexta-feira o cruzeiro inaugural do MS Miguel Torga, o quinto navio de luxo da companhia francesa de cruzeiros líder nos rios da Europa, a CroisiEurope, a navegar nas águas do Douro. Estes cruzeiros, de seis a oito dias, custam mais de mil euros por pessoa e estão esgotados até ao final da época, em novembro, comprovando o valor do Douro para a empresa. "O Douro é o rio mais interessante para os nossos negócios", afirmou Christian Schmitter, CEO da CroisiEurope.

