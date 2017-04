Pub

Grupo alemão Axel Springer pretende diversificar fontes de receita, ao investir em fase inicial em cerca de 100 empresas

O grupo alemão Axel Springer, que detém o portal Business Insider, anunciou na quarta-feira a compra de ações na Uber. O grupo alemão diz que a posição comprada foi "mínima" e que representa mais um investimento financeiro do que propriamente um investimento estratégico, segundo declarações da porta-voz do Axel Springer ao The Wall Street Journal.

