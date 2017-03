Pub

Para Donald Tusk, é necessário "evitar um vazio legal" para as empresas europeias que operam no Reino Unido

O Reino Unido "deverá honrar" todos os compromissos financeiros assumidos enquanto Estado-membro da União Europeia, disse hoje o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na apresentação das orientações para as negociações do "Brexit".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia