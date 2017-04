Pub

Espaço foi vendido na quinta-feira por 17 milhões de euros, mais 500 mil do que a base inicial de licitação.

O grupo Jerónimo Martins comprou por 17 milhões de euros o terreno na Praça de Espanha onde se localizava o antigo mercado azul. O dono do Pingo Doce e do Recheio vai aí instalar a sua sede em Portugal, até agora localizada no Campo Grande, noticiou o Expresso.

