Extraindo o efeito da Monterroio no primeiro trimestre do ano passado, os lucros do grupo de distribuição teriam subido 4,6%,

O grupo Jerónimo Martins fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 78 milhões, uma subida de 0,4% face a igual período do ano passado, altura em que os donos do Pingo Doce e da Biedronka lucraram 77 milhões. "Excluindo o impacto da Monterroio no primeiro trimestre de 2016, os resultados cresceram 4,6%", destaca a Jerónimo Martins no relatório e contas dos primeiros três meses do ano divulgado esta quinta-feira.

