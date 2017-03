Pub

A Cofina Média, grupo dono do Correio da Manhã, está a realizar uma reestruturação com vista a redução de 10% dos custos do grupo.

A redução é transversal a todo o grupo, tendo origem na quebra de receitas publicitárias que se manteve no arranque de 2017, sabe o Dinheiro Vivo.

