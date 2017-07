Pub

"Alterações recentes no sector dos media" e o seu impacto no mercado de investidores determinaram a decisão do grupo dono do Expresso

A Impresa, o grupo dono da SIC, decidiu suspender a emissão de até 35 milhões de euros que ia lançar para se financiar no mercado.

