Primeiras demonstrações desta tecnologia deverão arrancar no último trimestre do ano no Dubai

A Daimler, a dona da Mercedes, investiu em táxis voadores autónomos. O grupo automóvel alemão participou na mais recente ronda de investimento da Volocopter, uma startup que está a desenvolver táxis elétricos voadores autónomos, com capacidade para duas pessoas. A Daimler juntou-se a outros investidores individuais nesta operação, que gerou um encaixe de mais de 25 milhões de euros.

