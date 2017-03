Pub

O criativo no mundo Vasco Vicente esteve na Rússia para filmar o novo anúncio da Nike. Fala de força de mulheres. Mais de 8 milhões já viram

Do que são feitas as raparigas? é uma das canções infantis russas mais reconhecidas. São feitas de flores e de coisas doces. Mas a Nike e o criativo português Vasco Vicente, da W+K de Amesterdão, têm uma mensagem uma pouco diferente. A versão russa do anúncio tem, desde meados de fevereiro, mais de 8,2 milhões de visualizações.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia