Cotadas nacionais vão distribuir mais dividendos neste ano. Mas analistas alertam para os riscos da "generosidade" das empresas

Maio é sinónimo de dividendos no calendário dos investidores. Em Portugal, com a época ainda a meio, já foram contemplados os acionistas de empresas como Jerónimo Martins, Sonae ou EDP Renováveis. E quase todos têm motivos para celebrar, já que neste ano as cotadas nacionais decidiram abrir os cordões à bolsa.

