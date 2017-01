Pub

A dívida pública da China disparou, em 2016, para 2,83 biliões de yuan (385.000 milhões de euros), o equivalente a 3,8% do Produto Interno Bruto do país e oito décimas acima do limite fixado pelo Governo.

