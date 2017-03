Pub

Em termos líquidos o aumento da dívida pública foi de apenas 200 milhões de euros, para 224 mil milhões.

As contas públicas portuguesas chegaram ao final de janeiro com uma dívida acumulada de 242,9 mil milhões de euros em termos brutos, um aumento de 1,8 mil milhões face ao valor registado no final de dezembro.

