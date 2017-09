Pub

Banco de Portugal destaca ainda o reembolso de empréstimos do Fundo Monetário Internacional

A dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas) aumentou 0,1 mil milhões de euros até julho, face a junho, somando 249,2 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, "esta variação reflete um aumento de certificados do Tesouro e outros depósitos junto das administrações públicas em 0,6 mil milhões de euros e emissões líquidas negativas de títulos no mesmo montante".

Adicionalmente, refere, registou-se em julho um acréscimo de empréstimos no montante 0,1 mil milhões de euros, resultante do aumento de empréstimos junto de bancos residentes, com destaque para o acordo assinado entre o Estado e o Banco Santander Totta respeitante aos contratos de derivados com empresas públicas de transportes, no montante de 2,3 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, o BdP destaca o reembolso de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, no montante de 1,8 mil milhões de euros.

Os ativos em depósitos da administração central, por sua vez, diminuíram 0,8 mil milhões de euros.

A dívida pública líquida de depósitos da administração central registou, assim, um acréscimo de 0,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 230,3 mil milhões de euros.