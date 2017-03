Pub

A emissão de dívida perpétua da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai custar 50 milhões de euros por ano em juros. E o valor subirá para 100 milhões de euros em 2018, de acordo com as contas dos analistas.

O banco público colocou ontem 500 milhões de euros de obrigações altamente subordinadas junto de investidores institucionais, com um juro de 10,75% (abaixo dos 11% a 11,5% dados como referência antes da emissão estar fechada). Mais de metade do empréstimo foi subscrito no Reino Unido, embora os investidores portugueses tenham ficado com uma fatia de 14%. Para concluir a recapitalização do banco público falta ainda a injeção de capital de 2,5 mil milhões de euros, a realizar ainda este mês, e uma nova emissão de 430 milhões, a concretizar em 18 meses.

Feitas as contas, a emissão custará mais do que 50 milhões de euros por ano, um valor que aumentará para 100 milhões de euros quando avançar a segunda emissão, prevê Diogo Teixeira, da Optimize. "Este nível elevado de juros só é sustentável por se aplicar a uma pequena parte dos fundos da CGD", avisa, frisando, contudo, que este é um valor "perfeitamente comportável para uma instituição como a Caixa", sobretudo devido ao elevado risco da dívida perpétua e ao facto de nenhum banco nacional ter realizado uma operação semelhante.

"Este valor pode ser considerado como se de um dividendo prioritário se tratasse: o Estado abdica de uma parte, ou da totalidade, do seu dividendo em contrapartida de continuar a controlar o banco a 100%. É o preço a pagar para a CGD ser mantida exclusivamente dentro do universo do Estado", conclui.

Já Filipe Garcia, economista da IMF, lembra que "o juro tem de ser compreendido tendo em conta as especificidades da operação" - dívida perpétua subordinada, com risco elevado e que "induz incerteza" aos investidores, uma vez que "se a situação de capital da CGD se deteriorar muito a dívida poderá ver o seu valor nominal reduzir-se consideravelmente".

Apesar do valor acima dos 10%, a referência dada pelo governo quando anunciou a operação, o executivo mostrou-se satisfeito. A CGD conseguiu uma "taxa melhor" do que o Banco Popular de Espanha, defendeu Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro. "A taxa foi de 10,75% mas este valor é inferior aos 12% que o Banco Popular, que tem um rating melhor, conseguiu, e essa é que é verdadeiramente a comparação que devemos fazer", frisou, perante as críticas do PSD e do CDS.

Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, considerou que o país vai pagar "um preço elevadíssimo" pela emissão obrigacionista, acusando António Costa de querer "passar a culpa" para o anterior governo. Para João Almeida, do CDS, a emissão vai "agravar os resultados da CGD, reduzir a receita do Estado e dar rendas a fundos privados internacionais, coisa que não acontecia no passado".