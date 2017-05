Pub

Dívida externa líquida em março era de 171,1 mil milhões, menos 2,9 mil milhões que no fim de 2016 e que compara com 180 mil milhões em março de 2016

A dívida externa líquida da economia portuguesa fixou-se em 171,1 mil milhões de euros no final do primeiro trimestre de 2017, segundo dados agora publicados pelo Banco de Portugal. O valor representa uma diminuição de 2,9 mil milhões de euros face ao observado no final de 2016, equivalendo agora a 91,9% do produto interno bruto, contra os anteriores 96,5%, detalha o banco central.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia