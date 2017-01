Pub

Apesar da redução de 22% na dívida ao FMI, a restante dívida continua a aumentar. O valor captado através de obrigações aumentou 6%.

A dívida direta do Estado aumentou 4,4% no ano passado, para um total de 236,3 mil milhões de euros no final de dezembro, informou o IGCP - Agência de Gestão da Dívida Pública, esta quarta-feira, no boletim mensal de janeiro (que faz o fecho do ano).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia