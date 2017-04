Pub

Vinhos Maria Izabel, a alma do Douro engarrafada estará em prova à mesa do ANTIQVVM

O antigo Solar do Vinho do Porto recebe, dia 21, a alma do Douro engarrafada com a assinatura de Dirk Nieport. Os vinhos da Quinta Maria Izabel, embaixadores das encostas de xisto e descendentes de vinhas com mais de 80 anos, encontram a simbiose perfeita nas criações gastronómicas do Chef Vítor Matos à mesa do ANTIQVVM.

