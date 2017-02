Pub

A diretora-geral do Tesouro e das Finanças, Elsa Roncon Santos, pediu a demissão nesta sexta-feira, diz uma nota de imprensa do gabinete do Ministro das Finanças. A partir de segunda-feira, 13 de fevereiro, será substituída a título temporário pela atual subdiretora-geral, Maria João Araújo.

