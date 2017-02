Pub

O BdP escolheu Luís Costa Ferreira, que desempenhou o cargo até 2014, quando saiu para a PwC, como substituto

Carlos Albuquerque já não é Diretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. A instituição informou esta quarta-feira que o responsável pediu para cessar funções no cargo. O pedido foi aceite e tem efeito desde ontem.

