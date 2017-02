Pub

A diferença salarial no setor secundário entre Portugal e China ronda os 25%

O aumento dos salários no setor da indústria chinesa foi notório nos últimos anos. A média salarial nas fábricas chinesas já ultrapassou países como o Brasil, a Argentina e o México, segundo noticia este domingo o Financial Times, que cita dados do Euromonitor Internacional.

