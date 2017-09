Pub

Em causa está a reparação dos veículos afetados pelo escândalo das emissões e que a VW se comprometera a reparar até ao outono de 2017

A Comissão Europeia e as autoridades de defesa do consumidor querem saber se a Volkswagen estão de acordo. A Volkswagen tem de "reparar rapidamente" todos os veículos afetados pelo escândalo do caso das emissões, o "Dieselgate", e tem de garantir "a resolução de eventuais problemas surgidos após a reparação" das viaturas. Isso mesmo foi comunicado, por carta, à multinacional germânica.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia