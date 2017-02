Pub

Para as marcas, os dias especiais de comemoração surgem como uma oportunidade única de aumentar as vendas e gerar lucros extra

A seguir ao Natal e ao Ano Novo, o Dia dos Namorados assume-se como a primeira grande data festiva no calendário na qual as marcas e as empresas podem apostar em força para aumentar as suas vendas e gerar lucros extra, com promoções e ofertas imperdíveis. Tudo para que a data não passe em branco e para que se criem novas necessidades de consumo que ajudam as empresas a elevar a sua faturação.

