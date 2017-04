Pub

Depois de consumir mais oito mil milhões a acionistas, Deutsche Bank registou 571 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre de 2017

O Deutsche Bank, instituição financeira alemã, registou, 571 milhões de euros de lucro líquido no primeiro trimestre de 2017, o equivalente a um aumento de 167% face aos resultados obtidos no mesmo período do ano anterior.

