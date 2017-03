Pub

Banco tem seguido uma profunda reestruturação em todo o mundo, visando o encerramento de balcões e o corte de pessoal

O Deutsche Bank está a preparar-se para realizar um novo aumento de capital, avaliado em oito mil milhões de euros. O conselho de administração do banco alemão reúne-se este domingo para discutir várias medidas para reforçar a solidez do banco, entre as quais, a venda de ativos, adianta este domingo a Bloomberg. Isto deverá ter um impacto total de mais de 10 mil milhões de euros.

