Pub

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a recuar em dezembro somando já quatro meses consecutivos de queda.

O Instituto do Emprego e Formação profissional fechou o mês de dezembro com 482.556 desempregados registados. São menos 3878 do que no mês anterior e menos 72.611 do que no final do ano anterior, sendo este o sexto mês consecutivo em que aquele número está abaixo dos 500 mil. Trata-se também da maior quebra homóloga do anos (-13,1%).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia