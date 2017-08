Pub

O Sindicato dos Maquinistas desconvocou a greve dos agentes de condução da Metro do Porto, prevista para o fim de semana, quando decorrerá a Red Bull Air Race sobre o rio Douro, foi hoje anunciado.

O pré-aviso de greve previa a paralisação a partir das 12:00 de sexta-feira até às 12:00 de segunda-feira.

"No seguimento das conversações havidas entre o SMAQ - Sindicato dos Maquinistas e as empresas Prometro e Metro do Porto, SA, e dos contactos realizados entre as partes no dia de ontem [quarta--feira], rececionados os compromissos e declarações sobre o acordo alcançado, este sindicato vem por este modo comunicar que se encontram reunidas as condições para desconvocação da greve", lê-se num ofício endereçado pelo SMAQ ao Ministério do Trabalho e às administrações da Prometro e Metro do Porto, bem como à Direção dos Serviços para as Relações Profissionais.

A Metro do Porto é uma das operadoras de transporte da região que está a preparar um reforço da oferta para a altura da Red Bull Air Race, com "a circulação de veículos duplos em todas as linhas" no sábado e no domingo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com estimativa feita pelo presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, são esperados mais de um milhão de espetadores nos dois dias de ação (sábado e domingo).

A etapa da Red Bull Air Race, na qual os pilotos terão que cumprir um percurso entre obstáculos instalados no rio Douro, entre as pontes Luiz I e Arrábida, tem início na sexta-feira, com treinos livres.

O público pode acompanhar a ação destes aviões de acrobacia nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, em áreas de acesso livre onde serão montados ecrãs gigantes.