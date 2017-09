Pub

Fátima Fonseca quer definir com sindicatos forma mais justa para o desbloqueamento. Sindicatos não aceitam que seja faseado

O descongelamento total das carreiras na administração pública resultaria num acréscimo de despesa da ordem dos 600 milhões de euros em 2018. Este valor não consta do estudo sobre o impacto do descongelamento, que ontem foi entregue aos sindicatos da função pública, mas foi referido nesta primeira ronda de encontros entre a nova secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, e os representantes dos trabalhadores, que o referiram no final das reuniões de ontem com o Ministério das Finanças.

