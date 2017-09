Pub

Se ainda não foi de férias e não tem tudo planeado, aproveite estes conselhos para não arruinar o orçamento.

Em qualquer altura do ano, as férias são sinónimo de descanso e lazer, mas representam quase sempre gastos avultados e um maior descontrolo financeiro. O Dinheiro Vivo reúne, na galeria de imagens no início do texto, alguns conselhos para ajudar a organizar as suas férias sem as sacrificar, mas com a maior poupança possível.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia