Pub

Tesla entregou 76 230 carros ao longo do último ano, tendo ficado 4,7% abaixo do objetivo estabelecido no início de 2016

A Tesla registou o melhor ano de produção e de vendas de sempre em 2016. Só que a marca liderada por Elon Musk acabou por falhar a meta de entrega de 80 mil carros. A culpa é dos "desafios de produção" que surgiram no último trimestre do ano por causa do sistema Autopilot, que permite a condução autónoma nos modelos da Tesla.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia