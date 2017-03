Pub

Os juros oferecidos pelos bancos para os novos depósitos atingiram um novo mínimo em janeiro.

Os juros próximos de zero não afugentam os investidores dos depósitos. Os números do Banco de Portugal, hoje divulgados, mostram que em janeiro as famílias portuguesas aplicaram mais dinheiro nesta tradicionais aplicações financeiras dos que nos meses anteriores.

