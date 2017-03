Pub

Em causa está o "patrocínio exclusivo no sector bancário em Espanha e Portugal". Valor do contrato não foi tornado público

O CaixaBank é o novo patrocinador das camisolas do Real Madrid, a equipa de Cristiano Ronaldo. O banco e o clube espanhóis anunciaram na quinta-feira um acordo válido até à época 2019/2020. Não foram anunciados valores do contrato. Sabe-se apenas que é concretizado poucas semanas depois de o CaixaBank ter passado a tomar conta do BPI.

