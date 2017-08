Pub

Daniel Craig irá interpretar pela quinta vez o papel de James Bond, ultrapassando Pierce Brosnan, que foi 007 por quatro vezes.

Questionado pelo apresentador Stephen Colbert no programa "The Late Show" sobre um regresso à pele de James Bond, o ator britânico respondeu com um "sim" e mereceu os aplausos do público presente no estúdio. O ator acrescentou que esta será a última vez que interpretará James Bond: "Penso que é isto. Só quero sair em alta e mal posso esperar".

