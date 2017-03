Pub

Joe e Ali Olson eram professores, ele de filosofia, ela de inglês. Hoje viajam pelo mundo. Conheça esta história de investimento e poupança.

Joe e Ali conheceram-se na universidade, casaram-se ainda antes de terminarem os cursos e passaram a partilhar o apelido Olson. Ele estudou filosofia, ela inglês, duas profissões com pouca saída nos Estados Unidos, além do ensino. Durante oito anos deram aulas. Sentiam-se felizes, mas tinham outros planos. Queriam viajar pelo mundo, ter filhos e ser pais presentes. E acharam que a concretização desses sonhos não se coadunava com um trabalho a tempo inteiro. Para poderem deixar de trabalhar, precisavam de independência financeira. E conseguiram. "Reformaram-se" quando Joe tinha 31 anos e Ali 30. O segredo? Imobiliário.

