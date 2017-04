Pub

O défice público na zona euro recuou, no quarto trimestre de 2016, para 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 1,6% do anterior e aos 2,2% do período homólogo de 2015, divulga o Eurostat.

No conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia, o peso do défice representou 1,4% do PIB, valor que se compara com os 2,2% homólogos e os 1,7% registados entre julho e setembro de 2016.

Em Portugal, ainda segundo o gabinete de estatísticas da UE, o défice recuou, entre outubro e dezembro de 2016, para os 0,7% do PIB, quer face aos 3,5% do terceiro trimestre de 2016, quer aos 7,6% do quarto trimestre de 2015.

Entre os países para os quais há dados disponíveis, os maiores défices foram registados em França (3,2%), na Áustria (2,9%) e na Eslovénia (-2,4%).

A Holanda (1,3%), a Suécia (1,2%) e a Alemanha (0,9%) registaram os maiores excedentes orçamentais.