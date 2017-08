Pub

Mário Centeno vai mais longe e diz mesmo que "a execução até julho permite antecipar o cumprimento dos objetivos orçamentais de 2017".

O défice público dos primeiros sete meses do ano afundou de forma expressiva para 3.763 milhões de euros, menos 1.153 milhões (-23%) face ao valor do final de julho do ano passado, indicam dados relativos à execução orçamental dos primeiros sete meses deste ano, divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.

