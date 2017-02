Pub

No ano letivo passado, as Universidades norte-americanas acolheram 17354 alunos dos países afetados pelo decreto.

As contas do impacto do decreto anti-imigração assinado por Donald Trump na passada sexta-feira continuam a chegar. Agora foi o College Factual que foi avaliar quanto pode vir a custar às universidades dos Estados Unidos a medida do presidente norte-americano, que proibiu a entrada no país de cidadãos de sete países, maioritariamente muçulmanos: Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia