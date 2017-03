Pub

"Para onde vai o meu dinheiro?" Esta é uma pergunta comum entre os que recorrem ao Gabinete de Proteção Financeira da Deco.

A expressão popular "sobra mês no fim do salário" adapta-se como uma luva a muitas das pessoas que recorrem ao Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Ao contrário do que sucede com o GAS, este gabinete é procurado por quem não tem dívidas ou créditos em atraso, mas tem dificuldade em "aguentar" até que chegue o novo ordenado.

