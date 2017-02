Pub

Em causa está um estudo sobre a migração de pássaros no estuário do Tejo, que deverá estar concluído apenas no final do ano.

Uma decisão final sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa no Montijo só deverá ser tomada no final deste ano. Quem o disse foi o próprio primeiro-ministro, António Costa, durante o debate quinzenal no parlamento que se realizou hoje.

Segundo as declarações do governante, antes da tomada de uma decisão final sobre este tema é necessário fazer um estudo sobre a migração dos pássaros, que "deverá estar concluído no final deste ano. "As decisões definitivas terão de esperar até essa altura, porque estamos condicionados nesta questão da segurança aeronáutica, que pode conflituar com a migração dos pássaros", explicou António Costa, em resposta à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, que o questionou sobre o futuro aeroporto de Lisboa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia