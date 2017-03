Pub

Abertura do mercado pelo Governo local tem contribuído para forte crescimento das empresas de entrega de encomendas

Wang Wei é chinês e começou na área das entregas postais nos anos 90, com a empresa S.F. Express. Na altura, apenas podiam tratar de pequenas encomendas, tendo em conta que o restante mercado era totalmente controlado pelo Governo local. Mas a abertura do mercado e a entrada da empresa na bolsa chinesa mudaram tudo. De "homem das entregas", Wang Wei tornou-se nos últimos dias o terceiro homem mais rico da China, com uma fortuna avaliada em 26,5 mil milhões de dólares (25 mil milhões de euros)

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia