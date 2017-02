Pub

Liquidação do BES reduz riscos do banco de transição.

A agência de notação canadiana DBRS - a única que mantém o rating de Portugal acima de lixo, permitindo aceder ao programa de compra de ativos do BCE - considera que os riscos relacionados com o Novo Banco se reduziram materialmente com o processo de liquidação do BES.

