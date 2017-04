Pub

Decisão da agência canadiana surge na sequência da venda do banco e do "exercício de gestão de passivos envolvendo as obrigações sénior" do banco.

A agência de rating canadiana DBRS colocou os ratings sénior do Novo Banco sob vigilância, com implicações negativas, na sequência do processo de venda.

