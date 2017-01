Pub

Agência de notação canadiana defende que aumento de capital e pagamento dos CoCos é "passo importante" para o banco

A agência de notação canadiana DBRS - a única que mantém Portugal acima do nível lixo, permitindo o acesso ao programa de compra de ativos do BCE - vê o aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros do BCP como "um passo importante para reforçar a posição de capital do banco".

