Em abril haverá novos circuitos, horários a cumprir e paragens específicas para transporte de turistas

As licenças para o transporte de turistas no Porto vão passar a ser atribuídas por concurso. Estes veículos vão ter áreas específicas para circular e receberão incentivos para que sejam mais amigos do ambiente. As normas constam do novo regulamento de transporte turístico da cidade - o primeiro em Portugal -, e entram em vigor a 17 de abril. Até lá, a autarquia vai colocar nova sinalização horizontal e vertical, bem como promover a troca de licenças já atribuídas.

